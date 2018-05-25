15:35 25 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 31°C
Прямой эфир
Поиск
Ситора Фармонова из команды «Азия MIX»
© Международный союз "КВН"

Ситора Фармонова рассказала, за кого будет болеть на ЧМ по футболу в России

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0

Звезда КВН Ситора Фармонова рассказала Sputnik Узбекистан о пристрастиях в футболе, семейных посиделках за матчами и о значении спорта в ее жизни.

"Я дружу с футболистами, у меня много друзей футболистов… Но футбол я смотрю только во время чемпионатов мира. Пива не пью, беру фисташки, беру орешки и в дружной компании болею", — призналась Ситора.

Игрок кыргызстанской команды КВН Азия MIX Ситора Фармонова
Миртохир Гулямов
Песни в самарском такси от Ситоры Фармоновой и гадание на козе
Она добавила, что ее родной брат — страстный футбольный болельщик, даже несмотря на усталость и сложный рабочий график он не пропускает почти ни одного важного матча.

"Иногда с братишкой сидим смотрим, он у меня ярый болельщик. Я все-таки больше бокс предпочитаю", — поделилась Ситора, которая сама ведет очень активный образ жизни и по нескольку часов проводит в тренажерном зале.

О том, за кого узбекская актриса и кавээнщица будет болеть на предстоящем мундиале, слушайте в нашем радиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение и ключи от автомобиля, фото из архива
    Водить по-новому

    В Азербайджане меняют категории водительских прав – законодатели считают, что это поможет улучшить ситуацию на дорогах страны.

  • Экс- гендиректор Белорусского процессингового центра Геннадий Зубарев
    Самый богатый коррупционер

    В Минске судят самого богатого коррупционера Беларуси, экс-гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева – оперативники выявили новую взятку.

  • Тренировка Сборной Абхазии по футболу
    Футбольная история

    О том, почему кинодокументалистка из Москвы решила снять фильм про cборную Абхазии по футболу и что привлекает ее в республике, читайте в материале Sputnik.

  • Президент Армении Армен Саркисян встретился с протестующими против экплуатации Амулсарского золоторудного месторождения (23 мая 2018). Еревaн
    Голосуют все!

    Гражданам Армении, проживающим за пределами страны, могут разрешить голосовать на выборах, заявил президент республики Армен Саркисян.

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • В связи с 14-й годовщиной членства Литвы в НАТО на площади Лукишкес подняли флаги Литвы и НАТО
    Помните о нас!

    Ключевой задачей стран Балтии перед саммитом НАТО является обеспечение постоянного внимания альянса к региону, заявил министр обороны Литвы.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу
Самую длинную жареную пиццу приготовили в Неаполе
Итальянские радости: в Неаполе приготовили самую длинную пиццу
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054