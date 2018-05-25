Ситора Фармонова рассказала, за кого будет болеть на ЧМ по футболу в России

"Я дружу с футболистами, у меня много друзей футболистов… Но футбол я смотрю только во время чемпионатов мира. Пива не пью, беру фисташки, беру орешки и в дружной компании болею", — призналась Ситора.
"Иногда с братишкой сидим смотрим, он у меня ярый болельщик. Я все-таки больше бокс предпочитаю", — поделилась Ситора, которая сама ведет очень активный образ жизни и по нескольку часов проводит в тренажерном зале.
О том, за кого узбекская актриса и кавээнщица будет болеть на предстоящем мундиале, слушайте в нашем радиоподкасте.