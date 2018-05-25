Павлов: без мотивации у студентов в дистанционном образовании нет смысла

В Узбекистане со следующего года впервые появится возможность дистанционно получить высшее образование в режиме онлайн. Сейчас в стране уже идет разработка 144 электронных учебников.
"Онлайн-обучение уже зарекомендовало себя во многих странах как очень эффективное", — заметил Павлов.
"Эти цели не могут быть такими же, как в очном образовании. Важно не пытаться сделать аналог очного образования", — предостерег он.
У онлайн-курсов свои техники, методы и технологии, заявил Павлов. Без мотивации самих студентов дистанционное обучение теряет всякий смысл, заключил эксперт.