Павлов: без мотивации у студентов в дистанционном образовании нет смысла

При соответствии технологии дистанционного обучения и правильной педагогической методологии эффективность данного метода не вызывает сомнений, рассказал Sputnik Узбекистан генеральный директор компании ICLab Ярослав Павлов.

В Узбекистане со следующего года впервые появится возможность дистанционно получить высшее образование в режиме онлайн. Сейчас в стране уже идет разработка 144 электронных учебников.

"Онлайн-обучение уже зарекомендовало себя во многих странах как очень эффективное", — заметил Павлов.

При этом, подчеркнул эксперт, очень важно правильно поставить цели и сформулировать задачи дистанционного курса.

"Эти цели не могут быть такими же, как в очном образовании. Важно не пытаться сделать аналог очного образования", — предостерег он.

У онлайн-курсов свои техники, методы и технологии, заявил Павлов. Без мотивации самих студентов дистанционное обучение теряет всякий смысл, заключил эксперт.