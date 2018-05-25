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Генеральный директор компании ICLab Ярослав Павлов
© Facebook / Ярослав Павлов

Павлов: без мотивации у студентов в дистанционном образовании нет смысла

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Тема:
Реформы образования в Узбекистане (27)
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При соответствии технологии дистанционного обучения и правильной педагогической методологии эффективность данного метода не вызывает сомнений, рассказал Sputnik Узбекистан генеральный директор компании ICLab Ярослав Павлов.

В Узбекистане со следующего года впервые появится возможность дистанционно получить высшее образование в режиме онлайн. Сейчас в стране уже идет разработка 144 электронных учебников.

"Онлайн-обучение уже зарекомендовало себя во многих странах как очень эффективное", — заметил Павлов.

Пользователь за работой
© Startup Stockphotos
Вузы Узбекистана впервые официально вводят дистанционное онлайн-обучение
При этом, подчеркнул эксперт, очень важно правильно поставить цели и сформулировать задачи дистанционного курса.

"Эти цели не могут быть такими же, как в очном образовании. Важно не пытаться сделать аналог очного образования", — предостерег он.

У онлайн-курсов свои техники, методы и технологии, заявил Павлов. Без мотивации самих студентов дистанционное обучение теряет всякий смысл, заключил эксперт.

Тема:
Реформы образования в Узбекистане (27)



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