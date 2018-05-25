Харов: хотим показать кыргызстанцам Самарканд и Бухару

"Чем больше граждан Узбекистана будут приезжать к нам, тем больше наших граждан будут отправляться к вам. Хотелось бы, чтобы кыргызы приезжали в Узбекистан и смотрели Самарканд, Бухару, Хиву, Ташкент. На данный момент мы практически уже реализовали это. Именно наша компания на сегодняшний день является лидером по отправке кыргызских туристов в Узбекистан. В дальнейшем планируем увеличение этого потока, так как очень заинтересованы в работе с вашей страной", — поделился эксперт.

Оценивая общий турпоток между двумя странами, Арлан Харов заметил, что в прошлом году, по данным диппредставительства Кыргызстана в Ташкенте, из Узбекистана в соседнюю страну въехало более 320 тысяч человек. В этом году, по его словам, перед туристическим сектором Кыргызской Республики поставлена задача обеспечить поток в 600 тысяч человек.