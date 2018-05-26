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Анна Болокан Anna Bolocan
© Sputnik / Rodion Proca

Болокан: бронируйте отели в интернете на проверенных ресурсах

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эксперт в области туризма Анна Болокан рассказала, как не столкнуться с мошенниками, бронируя отель в интернете, и у

Болокан считает, что, в первую очередь, необходимо обращать внимание на название портала, где вы бронируете отель, так как существует множество сайтов-клонов, которые копируют известные ресурсы, меняя в URL одну букву.

"Когда турист сталкивается с проблемой непосредственно в отеле, ее физически некому решать, телефоны и почта, указанные в интернете, зачастую не отвечают. Когда бронь происходит через агентство, в случае возникновения проблем, есть к кому обратиться", - подчеркивает она в эфире радио Sputnik Молдова.

Эксперт обращает внимание на то, что в работе с агентством есть свои плюсы и минусы, но "во всяком случае, прежде чем, посоветовать вам тот или иной отель, агент проводит тщательный отбор".

Как организовать свой отдых без финансовых потерь и лишних хлопот, подробнее слушайте в нашем подкасте.

Теги:
отель, Туризм, Путешествие



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