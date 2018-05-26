Цирульников: школьная форма – это диагноз

"Я лично сам отношусь к форме как к признаку унификации человека, поэтому в принципе отрицательно… Демократические преобразования и движения не требовали никаких форм", - утверждает Цирульников.
При этом, отметил эксперт, решения на уровне отдельных учебных заведений о введении собственной формы школы или университета явление нормальное.
"Таким способом не уравняешь… Сегрегацию так не остановишь", - подчеркивает он.
Напомнил эксперт и о том, что при введении формы нужно ответственно подходить к выбору материалов для одежды для сохранения здоровья школьников.