Цирульников: школьная форма – это диагноз

Введение массовой школьной формы не сможет искоренить социальную сегрегацию в учебных заведениях, рассказал Sputnik Узбекистан член-корреспондент Российской академии образования, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук, доктор педагогических наук, профессор Анатолий Цирульников.

"Я лично сам отношусь к форме как к признаку унификации человека, поэтому в принципе отрицательно… Демократические преобразования и движения не требовали никаких форм", - утверждает Цирульников.

При этом, отметил эксперт, решения на уровне отдельных учебных заведений о введении собственной формы школы или университета явление нормальное.

"Таким способом не уравняешь… Сегрегацию так не остановишь", - подчеркивает он.

Напомнил эксперт и о том, что при введении формы нужно ответственно подходить к выбору материалов для одежды для сохранения здоровья школьников.