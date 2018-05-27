Хирург Бабаян: вместо спортзала мужчины делают пластические операции

"Раньше мужчины обращали меньше внимания на свою внешность, теперь же они чаще стали делать пластику. У сильного пола популярны операции по подтяжке век, лица, липосакция и пластика носа. Еще очень модно сейчас имитировать спортивное тело, делать кубики и т.д. Им лень ходить в спортзал, поэтому они делают так называемую имитацию спортивного тела", — утверждает эксперт.

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