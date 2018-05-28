Панов: мировой океан — это следующий пик открытий для человечества

Будущее в деле добычи минерального сырья — за месторождениями, скрытыми под водой, уверен гендиректор "Росгеологии" Роман Панов.

На полях Петербургского экономического форума Роман Панов рассказал, что сегодня на суше открывается не более 20% от общего объема тех месторождений минерального сырья, которое добывается в мире. 80% открытий совершаются в океане, море, на шельфе и так далее.

"Чтобы человечеству двигаться вперед с точки зрения развития своей минерально-сырьевой базы, приходится искать морские объекты — именно они дают перспективы больших открытий", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

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