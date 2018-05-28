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Зелимхан Мунаев

Мунаев: самыми коммуникабельными на ПМЭФ были делегации из СНГ и Азии

© Foto : Из личного архива Зелимхана Мунаева
Радио
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В этом году на Петербургском экономическом форуме было гораздо больше участников, чем в предыдущем году, а самыми коммуникабельными и дружелюбными были делегации из стран СНГ и Азии, рассказал Sputnik Узбекистан управляющий партнер компании QBF Зелимхан Мунаев.

"Участвуют все, и политики, и бизнес… В этом году, хочу отметить, была большая делегация международная", — пояснил он.

Как отметил эксперт, в целом участников, если сравнивать с предыдущим форумом, стало гораздо больше, приехали делегации из многих стран Европы и даже из США.

На форуме прозвучали важные для российской экономики темы, рассказал Мунаев. Например, был озвучен тезис о "донастройке" налоговой системы и о широком привлечении инвестиций в Россию.

Многие зарубежные делегаты, рассказал эксперт, говорили о желании сотрудничать с Россией и инвестировать в страну.

Петербургский международный экономический форум прошел 24-26 мая 2018 года.

 

 

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Теги:
Экономический форум в Санкт-Петербурге, Россия, СНГ, Экономика, бизнес и финансы



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