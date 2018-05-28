Мунаев: самыми коммуникабельными на ПМЭФ были делегации из СНГ и Азии

"Участвуют все, и политики, и бизнес… В этом году, хочу отметить, была большая делегация международная", — пояснил он.
Как отметил эксперт, в целом участников, если сравнивать с предыдущим форумом, стало гораздо больше, приехали делегации из многих стран Европы и даже из США.
На форуме прозвучали важные для российской экономики темы, рассказал Мунаев. Например, был озвучен тезис о "донастройке" налоговой системы и о широком привлечении инвестиций в Россию.
Многие зарубежные делегаты, рассказал эксперт, говорили о желании сотрудничать с Россией и инвестировать в страну.
Петербургский международный экономический форум прошел 24-26 мая 2018 года.