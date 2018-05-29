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Андрей Грозин
© Фото: Институт стран СНГ

Грозин о контактах Узбекистана с соседями: в регионе сложилась новая картина

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Нестабильная ситуация в регионе побуждает государства-члены СНГ уделять повышенное внимание безопасности в Центральной Азии, считает Андрей Грозин.

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал о предстоящей повестке заседания глав правительств СНГ в Душанбе.

"С одной стороны, для региона остаются актуальными все те же вызовы, что мы наблюдали и раньше. С другой, ситуация в Афганистане с каждым месяцем все сложнее, тем более это все накладывается на перспективы парламентских выборов в Афганистане осенью. Как они будут проходить, еще никто сказать не может, но большинство экспертов сходятся во мнении, что все это может весьма негативным образом сказаться на безопасности самого Афганистана и граничащих с ним регионов", — пояснил Грозин Sputnik Таджикистан.

По его мнению, именно текущая повестка дня объясняет активность политиков вокруг Центральной Азии.

"В самом регионе протекают интересные разноплановые процессы, которые тоже заставляют по-новому смотреть на ситуацию — активность нового руководства Узбекистана по налаживанию отношений с ближайшими соседями и снятию накопившихся конфликтных потенциалов. Сейчас складывается некая новая картина уже внутри самого региона. Это тоже дает повод по-новому посмотреть на ситуацию, экономические возможности, безопасность, социально-политическую стабильность", — добавил Грозин.

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Последнее заседание министров обороны стран ОДКБ как раз напрямую было продиктовано этими соображениями — тревожной обстановкой на юге — и глобальными вызовами.

"Сирийский кризис провоцирует транзит разнообразных вызовов и угроз вовне. Это и возможность возвращения домой граждан центральноазиатских республик, которые воевали на стороне исламистов, и тревожная тенденция с ростом терроризма во всем мире и Центральной Азии в частности. Общий фон напряженности растет, и странам-членам ОДКБ стоит все это учитывать. Поэтому выстраиваются планы военных учебных мероприятий", — сказал Грозин.




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