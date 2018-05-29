Хлопков: атомный опыт у Узбекистана имеется

У Узбекистана есть база для создания атомной сферы – это и кадры, и уран, рассказал Sputnik Узбекистан директор Центра энергетики и безопасности, главный редактор журнала "Ядерный клуб" Антон Хлопков.

"Узбекистан имеет на своей территории исследовательский ядерный реактор, второй исследовательский реактор ранее был закрыт. Поэтому определенный опыт работы в соответствующих отраслях у государства имеется. Более того, Узбекистан исторически является крупным производителем уранового сырья", - пояснил эксперт.

Ключевыми вопросами, которые могут повлиять на строительство АЭС, он назвал возможность привлечения финансирования и спрос на электроэнергию.

"Речь идет о пяти-шести миллиардах евро за один атомный энергоблок мощностью 1000-1200 мегаватт", - добавил Хлопков.

К тому же необходимо учитывать и развитие альтернативной энергетики, и поэтому остается вопрос о целесообразности строительства АЭС, полагает специалист.