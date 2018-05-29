Суздальцев: Лондон — лучшая кухня антироссийских мифов

Великобритания даже изменение погоды связывает с российским следом, не говоря уже про избиение ее футбольных болельщиков, заявил российский политолог Андрей Суздальцев.

В эфире Sputnik Молдова замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики, политолог Андрей Суздальцев отметил, что искать российский след в инциденте с избиением британских фанатов в Киеве — это паранойя.

"Она характерна не только для некоторых стран ЕС, но и для Украины. Все, что происходит и на первый взгляд вообще не имеет отношения к России, трактуется в этом формате, причем зачастую превращается в анекдот", — отметил эксперт.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Британских фанатов избили в Киеве. В Британии обвиняют русских

Напомним, британское издание The Daily Mirror обвинило "русских" в атаке на болельщиков "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, который прошел в Киеве в минувший четверг. Как пишет газета, англичан атаковали "русские футбольные фанаты", поскольку они говорили по-русски.

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