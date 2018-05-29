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Министр экономики республики Узбекистан Ботир ХоджаевХоджаев: много трудоспособного населения – проблема Узбекистана на десятилетия вперед
Международный пресс-клуб © Sputnik .

Ходжаев: высокая доля трудоспособного населения – проблема Узбекистана

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Высокая доля трудоспособного населения в Узбекистане останется одной из главных проблем экономики страны, рассказал министр экономики Ботир Ходжаев.

"Темпы создания новых рабочих мест пока отстают от темпов роста экономики", - заявил министр.

Как объяснил чиновник, сегодня около 60% населения страны составляют люди трудоспособного возраста, но рабочих мест на всех не хватает и это создает социальную напряженность.

"Самое главное, что фактор наличия такого большого трудоспособного населения надо использовать как фактор экономического роста", - подчеркнул он.

Ходжаев напомнил, что сейчас в Узбекистане действует программа развития, предложенная президентом. Одна из приоритетных задач – трансформация экономики страны.

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