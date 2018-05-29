Медоев о признании Южной Осетии: ищем новых друзей на всех континентах

"Сегодня опубликовано коммюнике МИД Республики Южная Осетия о взаимном признании Южной Осетии со стороны Сирийской Арабской Республики. Это считается началом наших дипломатических и межгосударственных отношений. Исходя из текста коммюнике, дипломатические отношения будут на уровне посольств. То, что сегодня сделано – это важнейшее событие и для нашей страны, и для Сирии, и для наших друзей", - сказал Медоев в интервью Sputnik.

По его словам, процессы, которые должны последовать за этими заявлениями, не заставят себя ждать, все будет происходить в рамках международного права.

© Sputnik / Михаил Мокрушин "Тесные контакты": Абхазия и Сирия объявили о сотрудничестве

"Думаю, что уже к началу осени должны начать формироваться основы будущих посольств как у нас, так и в Дамаске. Хочу также поздравить и Республику Абхазия, так как сегодня же в 12 часов по московскому времени точно такие же коммюнике были опубликованы и в Сухуме. Сирийская Абхазская Республика признала независимость как Южной Осетии, так и Абхазии. Процесс признания, процесс установления дипотношений – это не сиюминутное решение, этот процесс может длиться годами, но работа в этом направлении не прекращалась никогда. И вот наш визит в Италию, поиск новых друзей как в Европе, так и на других континентах продолжается", — добавил Медоев.

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что признание независимости Южной Осетии со стороны Сирии — продолжение необратимого процесса, начатого в 2008 году Российской Федерацией.