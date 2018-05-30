Ходжаев: поездки президента в регионы толкают реформы вперед

"К сожалению, у нас был и такой период, когда многие вещи оставались на бумаге, нереализованными… Это происходило из-за отсутствия тесной связи между низовыми структурами, где должны были происходить реформы, и ведомствами, которые их осуществляли".
Сегодня в Узбекистане принимаются меры по изменению экономики – проведена либерализация валюты, упрощается таможенное регулирование, пояснил министр. Вносимые сейчас предложения в первую очередь связаны с возобновлением процесса вступления Узбекистана в ВТО.
Отдельное внимание уделяется и развитию предпринимательства, как за счет внутренних, так и за счет внешних ресурсов, рассказал чиновник.