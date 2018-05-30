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Министр экономики республики Узбекистан Ботир Ходжаев
Международный пресс-клуб

Ходжаев: поездки президента в регионы толкают реформы вперед

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Поездки президента страны по регионам позволяют обеспечить реализацию реформ на всех уровнях, а изменение таможенного регулирования и ряда других мер предпринимается в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию,  рассказал министр экономики Ботир Ходжаев.

"К сожалению, у нас был и такой период, когда многие вещи оставались на бумаге, нереализованными… Это происходило из-за отсутствия тесной связи между низовыми структурами, где должны были происходить реформы, и ведомствами, которые их осуществляли".

Сегодня в Узбекистане принимаются меры по изменению экономики – проведена либерализация валюты, упрощается таможенное регулирование, пояснил министр. Вносимые сейчас предложения в первую очередь связаны с возобновлением процесса вступления Узбекистана в ВТО.

Отдельное внимание уделяется и развитию предпринимательства, как за счет внутренних, так и за счет внешних ресурсов, рассказал чиновник.

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Теги:
Ботир Ходжаев



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