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Начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований (РИСИ) Иван Коновалов
из личного архива Ивана Коновалова

Коновалов: на Западе политики и конгрессмены делают карьеру на русофобии

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Директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал идею палаты представительств Штатов узнать "намерения России" в отношении НАТО.

Национальная разведка США намерена выяснить "намерения России" в отношении стран-членов Организации Североатлантического альянса (НАТО).

Соответствующую поправку в закон о бюджете Пентагона на 2019 год внес член палаты представителей США Раджа Кришнамурти.
Власти Штатов намерены увеличить финансирование противостоянию "агрессии со стороны России в регионе" с 4,8 до 6,3 миллиарда долларов. Доклад будет готовиться в течение 90 дней со дня принятия законопроекта. Национальная разведка стремится оценить реакцию России на европейскую инициативу сдерживания.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"Бюджет американский и без того велик, но, как говорится, нет предела совершенству. Очевидно, что господин Трамп намерен увеличивать его и дальше. Еще неизвестно, к какой цифре он придет по окончании своего президентского срока. Ситуацией пользуются различные политики, конгрессмены, которые делают политическую карьеру на использовании "российской угрозы". Этим занимаются не только американцы. В Прибалтике вся политическая элита выращена на русофобии, так же происходит и в Польше. Сегодня русофобия и истерия — это очень выгодные товары".

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Пентагон, Россия, США, Политический кризис



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