Чистяков назвал две проблемы при регистрации мигрантов в России

Директор СПб ГАУ "Центр трудовых ресурсов" Алексей Чистяков выделяет несколько основных проблем при регистрации иностранных граждан в России.

"Есть проблема при регистрации в месте постоянного проживания, потому что многие иностранные граждане, которые приезжают с целью работать, живут в местах, не имеющих юридического адреса", — пояснил Чистяков Sputnik Таджикистан.

По словам Чистякова, к таким местам относятся бытовые городки на стройках.

Вторая проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что россияне часто отказывают в регистрации иностранным гражданам. Для сдающих квартиру это дополнительная юридическая нагрузка, указывает Чистяков.