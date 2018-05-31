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Эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян
@Фото из личного архива Валерия Петросяна

Петросян: утилизация пластика позволит зарабатывать и получать энергию

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Заслуженный профессор МГУ, вице-президент Российской академии естественных наук и эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян считает, что на утилизации пластика можно заработать.

Пластиковая проблема" в мире может быть решена, если использовать положительный опыт Швеции. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян.

Эксперт отметил, что в Швеции после сортировки пластика его сжигают на специальных заводах, получая энергию.

Петросян также выделил два аспекта "пластиковой проблемы" — утилизационный и токсический. Он рассказал, что в Тихом океане уже есть целые "архипелаги" пластикового мусора.

Напомним, что Еврокомиссия представила пакет мер борьбы с пластиковым мусором, включающий в себя, в частности, запрет на производство и продажу на территории ЕС одноразовой пластиковой посуды.

Теги:
мусор, Швеция



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