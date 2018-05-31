Гаспарян: после истории с Бабченко Украине перестанут верить

Гаспарян: история с Бабченко – чудовищная дикость /

В среду вечером российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось на этой неделе, на брифинге Службы безопасности Украины извинился перед женой и коллегами и рассказал, что спецоперация по его спасению продолжалась два месяца.

"Я пока еще живой, не дождутся", - сказал Бабченко.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политический эксперт Армен Гаспарян.

"Это чудовищная ошибка, равной которой в мировой практике еще не было. И дело даже не в самом Бабченко. Он звезда в либеральной тусовке Facebook, которая составляет 2% от общей аудитории. Несмотря на то что этого малоприятного человека никто толком не знает ни на Украине, ни в России, новость о его "смерти" была растиражирована в рамках этой вселенской русофобии. Снова упоминались "путинский спецназ", резиденты, нелегалы, пропагандисты и журналисты… Якобы всех насилуют и отравляют всем жизнь. В этой ситуации Украина поставила себя в крайне невыгодное положение, потому что теперь что бы они ни говорили, люди будут думать: "Это правда или они опять всех разводят?", - сказал Гаспарян.

Подробности слушайте в подкасте.