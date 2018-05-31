Лихачев: для строительства АЭС в Узбекистане нужны квалифицированные кадры

В центре переговоров была обсуждена организация совместного проекта "Росатома" и Узбекистана по строительству атомной электростанции, состоящей из двух блоков. Однако разговор охватил более широкий круг тем и не ограничился заключением межправительственного соглашения, контрактов и сроками ввода станции.

"Мы говорили о подготовке кадров, которые необходимы для создания полноценной отрасли. Эта работа будет идти не с нуля, так как в Узбекистане исторически есть технологии, связанные с добычей урана и его экспортом. Сейчас страна перезагружает работу своего исследовательского реактора, но использование современных ядерных технологий и станций большой мощности требует кратного увеличения числа специалистов и развития целого ряда сопутствующих отраслей", — отметил он.

По словам Лихачева, возведение станции потребует до 10 тысяч высококвалифицированных работников, а сама последующая ее эксплуатация — еще около 1500-1600 человек, все они должны пройти соответствующую подготовку.