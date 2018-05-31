Глава Россотрудничества: страны СНГ у нас в приоритете

"По каждой стране СНГ сделаны "дорожные карты". Мы знаем, кто в каком месте, в каком поселке, кто работает – где "Русский мир", где институт Пушкина, где какой-нибудь университет. У нас есть полная картина. Я не считаю, что мы должны быть таким суперкоординатором, все зарегулировать и забюрократизировать. Это вообще не нужно… Все розы должны цвести под солнцем", - объяснила Sputnik чиновница.

В то же время, посетовала Митрофанова, процессы в некоторых странах вызывают смущение и непонимание в России.

"Тяжелый процесс в Казахстане. Для нас непонятен переход на латиницу… Эта тенденция озадачивает. Всегда хочется спросить этих людей: кто бы знал вашу литературу, если бы не русский язык. Причем не в переводе – тот же Чингиз Айтматов писал на русском языке", - добавила она.

Спрос на русский язык в странах СНГ большой, особенно в Центральной Азии, пояснила Митрофанова. Только в Таджикистан в прошлом году тридцать человек поехало преподавать в школы по линии Россотрудничества.