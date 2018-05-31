19:30 31 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МитрофановаСтраны Содружества Независимых Государств – приоритетное направление работы Россотрудничества, рассказала Sputnik Узбекистан глава ведомства Элеонора Митрофанова.
© Sputnik / Александр Натрускин © Sputnik .

Глава Россотрудничества: страны СНГ у нас в приоритете

Радио
Получить короткую ссылку
21 0 0

Страны Содружества Независимых Государств – приоритетное направление работы Россотрудничества, рассказала Sputnik Узбекистан глава ведомства Элеонора Митрофанова.

"По каждой стране СНГ сделаны "дорожные карты". Мы знаем, кто в каком месте, в каком поселке, кто работает – где "Русский мир", где институт Пушкина, где какой-нибудь университет. У нас есть полная картина. Я не считаю, что мы должны быть таким суперкоординатором, все зарегулировать и забюрократизировать. Это вообще не нужно… Все розы должны цвести под солнцем", - объяснила Sputnik чиновница.

В то же время, посетовала Митрофанова, процессы в некоторых странах вызывают смущение и непонимание в России.

"Тяжелый процесс в Казахстане. Для нас непонятен переход на латиницу… Эта тенденция озадачивает. Всегда хочется спросить этих людей: кто бы знал вашу литературу, если бы не русский язык. Причем не в переводе – тот же Чингиз Айтматов писал на русском языке", - добавила она.

Спрос на русский язык в странах СНГ большой, особенно в Центральной Азии, пояснила Митрофанова. Только в Таджикистан в прошлом году тридцать человек поехало преподавать в школы по линии Россотрудничества.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Вид на бишкекскую улицу с высоты. Архивное фото
    Не отдадим ни пяди

    Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.

  • Автомобиль полиции, архивное фото
    Таджикская пленница

    Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.

  • Женщина, закрывающая лицо рукой
    Дело в воспитании

    Глава Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана рассказала о новых шагах по борьбе с домашним насилием.

  • Финалистка Ты супер! Вера Ярошик в Минске
    "Хочется увидеть бабушку"

    Вера Ярошик из "Ты супер!" рассказала Sputnik Беларусь о непривычном темпе Москвы, кролике Шоколадове и о том, как "не забить на учебу" во время проекта.

  • Возгорание автомобиля в Сочи
    Закоротило

    В сети появилось видео с горящим такси: инцидент произошел в Адлере, автомобиль вспыхнул прямо на проезжей части.

  • Армянская атомная электростанция
    Еще мощнее

    На Армянскую АЭС доставили новую турбину – модернизация проводится с целью повышения мощности, экономичности и надежности станции.

  • Первомайская демонстрация Штаба защитников русских школ в Риге
    Митингу – быть!

    Активистам Русского союза Латвии удалось добиться разрешения провести уличное шествие против реформы образования в Даугавпилсе в День защиты детей.

  • Министерство иностранных дел Литовской Республики
    Не понимаем

    МИД Литвы возмутился инсценировкой Киевом убийства Аркадия Бабченко – глава ведомства заявил, что не понимает таких "спецопераций".

  • Обмеление Днестра, архивное фото
    Великая засуха

    Гидрологи объявили "желтый код" метеоопасности в связи с пересыханием водоемов в Молдове – что необходимо предпринять?

  • Зрители в кинотеатре под открытым небом
    Невиданное кино

    В Таллинне пройдет кинофестиваль "Невиданное кино". Основной площадкой станет Центр культуры "Линдакиви", а закрытие состоится в Центре русской культуры.

  • Во Владикавказе появятся бронзовые следы барсов
    По следам барса

    Во Владикавказе установят бронзовые оттиски следов переднеазиатского леопарда, известного также как кавказского барса.

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Вид на бишкекскую улицу с высоты. Архивное фото
    Не отдадим ни пяди

    Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.

  • Автомобиль полиции, архивное фото
    Таджикская пленница

    Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Хоким Сарвар Махаметов показал корреспондентам Sputnik, как проходит его рабочий день
Один день с начальником района Ташкента: как проходят будни хокима
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054