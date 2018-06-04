Узбекистан вышел на первое место среди стран СНГ по займам в международных банках развития, следует из обзора ЕАБР. О причинах Sputnik Узбекистан рассказал политолог, шеф-редактор "Однако-Евразия" Семен Уралов.
Для успешной борьбы с безработицей и для реформы пенсионной системы Узбекистану придется мобилизоваться и "пахать", рассказал Sputnik Узбекистан начальник отдела розничных продаж УК "СОЛИД Менеджмент" Сергей Звенигородский.
Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем прокомментировал положение России на мировой арене в связи с заседанием Совета Россия-НАТО в Брюсселе.
Политолог Эльхан Шахиноглу рассказал радио Sputnik о роли мусульманских стран в экономике Турции и о том, как данный процесс скажется на предвыборной ситуации.