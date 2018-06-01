Уралов: Узбекистан "открыл ворота", поэтому внешний долг растет

Узбекистан вышел на первое место среди стран СНГ по займам в международных банках развития, следует из обзора ЕАБР. О причинах Sputnik Узбекистан рассказал политолог, шеф-редактор "Однако-Евразия" Семен Уралов.

"Узбекистан очень сильно либерализовал не только внутренний рынок, но и международную торговлю", - считает эксперт.

В обоснование своих слов эксперт привел конкретные шаги Шавката Мирзиёева – либерализацию валютной политики, упрощение экспорта и углубление интеграции в международную экономику.

"Международные корпорации стали привлекать капитал – Узбекистан славится своей дешевой рабочей силой и высокой степенью интеграции с Китаем", - добавил он.

При этом Узбекистан предварительно интегрировался в мировую экономику и только сейчас "открыл ворота". И теперь важнейшая задача для руководства страны, полагает Уралов, – наращивать производственный сектор экономики и увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.