Жилин: ситуация в ЕС сегодня выгодна России

Жилин: мировым элитам придется договариваться с Россией /

В четверг в Брюсселе прошло очередное заседание Совета Россия-НАТО (СРН), участники обсудили транспарентность вооруженных сил стран в Европе, а также выполнение минских соглашений.

Положение России на мировой политической арене в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

"Та ситуация, которая складывается сегодня в Европе, безусловно, выгодна Российской Федерации, потому что ряд стран Евросоюза, такие, как Германия и Франция, стремятся вернуть хотя бы часть своего суверенитета. Нам пора выдвигать инициативы по взаимной безопасности, потому что всем уже очевидно, что англосаксы сконструировали схему войны чужими руками. Так это было во время и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. Если элитам стран дороги народы, под прикрытием которых американцы разместили свои вооружения, то надо договариваться с Россией. И определенные договоренности будут достигнуты", - заявил он.

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