Звенигородский: Узбекистану придется мобилизоваться

"Узбекистану придется мобилизоваться… Придется, грубо говоря, пахать и искать рынки экспорта", - сказал эксперт.
Хорошим рынком экспорта для узбекской легкой промышленности эксперт назвал Россию. Вторым направлением реформирования пенсионной реформы может быть урегулирование вопросов с пенсионными фондами других стран, где работают мигранты.
"Подписываются договоры между пенсионными фондами… о том, чтобы признавать этих людей гражданами той страны, где они родились, но если они работают за рубежом, платят там налоги и взносы, то и пенсию им пусть платит то государство", - добавил он.
Сейчас этот вопрос прорабатывается и лоббируется. По мнению Звенигородского, данный шаг справедлив и логичен.
В то же время повышение пенсионного возраста не решит проблему, а лишь сдвинет ее на несколько лет.