Звенигородский: Узбекистану придется мобилизоваться

Для успешной борьбы с безработицей и для реформы пенсионной системы Узбекистану придется мобилизоваться и "пахать", рассказал Sputnik Узбекистан начальник отдела розничных продаж УК "СОЛИД Менеджмент" Сергей Звенигородский.

"Узбекистану придется мобилизоваться… Придется, грубо говоря, пахать и искать рынки экспорта", - сказал эксперт.

Хорошим рынком экспорта для узбекской легкой промышленности эксперт назвал Россию. Вторым направлением реформирования пенсионной реформы может быть урегулирование вопросов с пенсионными фондами других стран, где работают мигранты.

"Подписываются договоры между пенсионными фондами… о том, чтобы признавать этих людей гражданами той страны, где они родились, но если они работают за рубежом, платят там налоги и взносы, то и пенсию им пусть платит то государство", - добавил он.

Сейчас этот вопрос прорабатывается и лоббируется. По мнению Звенигородского, данный шаг справедлив и логичен.

В то же время повышение пенсионного возраста не решит проблему, а лишь сдвинет ее на несколько лет.