Лихачев: АЭС Узбекистану строим как себе

"Есть экономические, счетные результаты этого проекта. Это два с половиной гигаватта электрогенерации. Это размещение заказов в узбекских предприятий. Это подготовка сотен, а потом и тысяч молодых специалистов для этой отрасли… Это можно посчитать и предъявить обществу в виде миллиардов заплаченных налогов", — заявил глава госкорпорации.
Постройка АЭС приведет и к улучшению качества жизни людей, считает Лихачев.
"Мы также относимся к развитию атомной энергетики в России. Не просто как к высокотехнологическому проекту, но и как к элементу улучшению жизни людей", —добавил он.
Отметил глава Росатома и высокий уровень реализации проекта.
"Мы строим вместе, строим, как себе", — подчеркнул он.
Напомним, ранее стало известно о проекте строительства АЭС в в Навоийской области, состоящей из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.