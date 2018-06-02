Лихачев: АЭС Узбекистану строим как себе

Строительство атомной электростанции в Узбекистане даст дополнительные заказы узбекским предприятиям и создаст рабочие места для тысяч человек, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Есть экономические, счетные результаты этого проекта. Это два с половиной гигаватта электрогенерации. Это размещение заказов в узбекских предприятий. Это подготовка сотен, а потом и тысяч молодых специалистов для этой отрасли… Это можно посчитать и предъявить обществу в виде миллиардов заплаченных налогов", — заявил глава госкорпорации.

Постройка АЭС приведет и к улучшению качества жизни людей, считает Лихачев.

"Мы также относимся к развитию атомной энергетики в России. Не просто как к высокотехнологическому проекту, но и как к элементу улучшению жизни людей", —добавил он.

Отметил глава Росатома и высокий уровень реализации проекта.

"Мы строим вместе, строим, как себе", — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о проекте строительства АЭС в в Навоийской области, состоящей из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.