Моржаретто: в Узбекистане сильная автомобильная промышленность

Автопроизводители хотят работать в Узбекистане из-за мощной промышленности, дешевой рабочей силы и наличия больших рынков сбыта по соседству, рассказал Sputnik Узбекистан партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.

"В Узбекистане очень сильная автомобильная промышленность, очень хорошие условия для инвесторов, огромный рынок Узбекистана, России, соседних стран, недорогая рабочая сила", — отметил он.

Автомобили Ravon неплохо продаются в России – число дилеров растет, как и ежемесячные продажи. К тому же, качество автомобилей, собранных в Узбекистане, очень неплохое, подчеркнул эксперт.

"Цена конкурентоспособная, потому что недорогая рабочая сила, высокий уровень локализации и есть соглашение с Россией о беспошлинном ввозе автомобилей", — добавил Моржаретто.

Напомним, ранее стало известно, что "Узавтосаноат" и Volkswagen прорабатывают возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна.