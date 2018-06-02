Моржаретто: в Узбекистане сильная автомобильная промышленность

"В Узбекистане очень сильная автомобильная промышленность, очень хорошие условия для инвесторов, огромный рынок Узбекистана, России, соседних стран, недорогая рабочая сила", — отметил он.
Автомобили Ravon неплохо продаются в России – число дилеров растет, как и ежемесячные продажи. К тому же, качество автомобилей, собранных в Узбекистане, очень неплохое, подчеркнул эксперт.
"Цена конкурентоспособная, потому что недорогая рабочая сила, высокий уровень локализации и есть соглашение с Россией о беспошлинном ввозе автомобилей", — добавил Моржаретто.
Напомним, ранее стало известно, что "Узавтосаноат" и Volkswagen прорабатывают возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна.