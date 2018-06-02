Ермаков: НАТО тратит огромные средства под мифические угрозы

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков отметил, что Североатлантический альянс тратит огромные средства на так называемую "российскую военную угрозу", однако эта угроза мифическая.

В эфире Sputnik Молдова эксперт отметил, что руководство НАТО продолжает готовиться к войне.

"НАТО за последнее время, начиная с 2014 года, предприняло ряд серьезных шагов — таких как повышение расходов на оборону, развитие передового военного присутствия. Сейчас же генсек заговорил о создании так называемого военного шенгена, чтобы военные грузы и вооруженные силы могли свободно перемещаться по всей территории Европейского континента. НАТО, по крайней мере декларативно, готовится к крупному вооруженному конфликту в Европе", — подчеркнул Сергей Ермаков.

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