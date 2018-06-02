Ермаков: НАТО тратит огромные средства под мифические угрозы

В эфире Sputnik Молдова эксперт отметил, что руководство НАТО продолжает готовиться к войне.
"НАТО за последнее время, начиная с 2014 года, предприняло ряд серьезных шагов — таких как повышение расходов на оборону, развитие передового военного присутствия. Сейчас же генсек заговорил о создании так называемого военного шенгена, чтобы военные грузы и вооруженные силы могли свободно перемещаться по всей территории Европейского континента. НАТО, по крайней мере декларативно, готовится к крупному вооруженному конфликту в Европе", — подчеркнул Сергей Ермаков.
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