Ковалев: развязывая торговые войны, США не просчитали как следует свои силы

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев прокомментировал решение Соединенных Штатов ввести с 1 июня повышенные тарифы на импорт стали и алюминия из стран ЕС.

"Прежде чем вводить экономические санкции или контрсанкции, любое государство должно тщательно просчитать последствия и свои возможности. Именно это власти США и не сделали, де-факто ввязавшись в торговую войну почти со всем миром: Россией, Китаем и Евросоюзом", — отметил эксперт.

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