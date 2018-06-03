Астролог Цагарели: все важные вопросы необходимо решить до 6 июня

"У Тельцов 4, 5 и 7 число — стабильный период, хотя в целом неделя негативна. Тельцы эмоционально нестабильны и раздражены. Предстоящая неделя — самый сложный период для Раков, особенно с 6 июня. Тайные враги и интриги обещают активизироваться", — говорит эксперт.

К тому же, Львам необходимо сдерживать эмоции и опасаться сплетен, а у дев с 6 июня возрастает риск конфликтов.

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