Астролог Цагарели: все важные вопросы необходимо решить до 6 июня

К тому же, Львам необходимо сдерживать эмоции и опасаться сплетен, а у дев с 6 июня возрастает риск конфликтов.
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Астролог Михаил Цагарели утверждает, что планеты предсказывают тяжелую неделю для многих знаков.
К тому же, Львам необходимо сдерживать эмоции и опасаться сплетен, а у дев с 6 июня возрастает риск конфликтов.
Полный астропрогноз слушайте в подкасте Sputnik Грузия.
Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.
Бишкекская студентка прошла волонтерский отбор на Чемпионат мира по футболу — 2018 и скоро отправится в Россию, чтобы помогать в организации мирового первенства.
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба оценил решительность Сирии в деле признания его республики и рассказал о предстоящей работе в отношениях с Дамаском.
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Почему из года в год в Молдове растет число учащихся, которые получают оценку 10 автоматом в рамках экзаменов на степень бакалавра?
В Таллинне открылась международная конференция "Следующие сто лет", посвященная 100-летию Эстонской Республики и обсуждению будущего страны.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.
Бишкекская студентка прошла волонтерский отбор на Чемпионат мира по футболу — 2018 и скоро отправится в Россию, чтобы помогать в организации мирового первенства.
Девушка из Таджикистана, которая пять лет назад приехала учиться в российскую столицу, рассказала о своих впечатлениях о Москве.