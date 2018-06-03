Линденбратен: если человек не хочет быть здоровым - врачи бессильны

"Если человек не захочет быть здоровым и жить долго — вся многочисленная армия медиков может оказаться бессильной", — подчеркивает Линденбратен.
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Доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного направления Национального научно-исследовательского института общественного здоровья Александр Линденбратен объяснил, от чего зависит продолжительность жизни.
"Если человек не захочет быть здоровым и жить долго — вся многочисленная армия медиков может оказаться бессильной", — подчеркивает Линденбратен.
Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.
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