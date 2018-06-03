Линденбратен: если человек не хочет быть здоровым - врачи бессильны

По словам эксперта, важную роль играет доступность и качество медицинской помощи, но не меньшее значение имеет и образ жизни, и поведенческие установки.

"Если человек не захочет быть здоровым и жить долго — вся многочисленная армия медиков может оказаться бессильной", — подчеркивает Линденбратен.

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