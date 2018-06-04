Иманкулов: школьные каникулы — самый опасный период для детей

Почему летом необходимо уделять особое внимание вопросам детской безопасности, рассказал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана Руслан Иманкулов.

В эфире Sputnik Казахстан Руслан Иманкулов привел данные статистики, в соответствии с которой основное количество несчастных случаев приходится именно на летний каникулярный период, когда дети чаще всего остаются без присмотра взрослых.

По его словам, очень часто дети тонут на необорудованных, неохраняемых участках водоемов, находясь без надзора родителей.

Опасны также детские шалости с огнем, отметил Иманкулов.

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