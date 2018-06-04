Иманкулов: школьные каникулы — самый опасный период для детей

Почему летом необходимо уделять особое внимание вопросам детской безопасности, рассказал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана Руслан Иманкулов.
В эфире Sputnik Казахстан Руслан Иманкулов привел данные статистики, в соответствии с которой основное количество несчастных случаев приходится именно на летний каникулярный период, когда дети чаще всего остаются без присмотра взрослых.
Иманкулов: для детей наступил самый опасный период
Для исправления ситуации правоохранители приняли решение применить кардинальные меры, а не ограничиваться разовыми акциями. Для постоянного контроля за ситуацией теперь здесь установлена будка Патрульно-постовой службы, где круглосуточно дежурят сотрудники.