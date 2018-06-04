Пономаренко: Шереметьево примет около 200 рейсов к чемпионату мира

Председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко рассказал о новых объектах, построенных к чемпионату мира по футболу - 2018.

В рамках подготовки к мундиалю в Шереметьево начал работу пассажирский терминал В площадью 110 550 кв.м с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год. Архитектура и дизайн нового терминала выполнены в эстетике русского конструктивизма.

"Специально для чемпионата мира по футболу мы провели масштабные преобразования. Мы сейчас находимся в терминале В, специально построенном к турниру. Для удобного перемещения пассажиров мы построили также подземный межтерминальный переход, который связал комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Мы понимаем важность встречи гостей и участников чемпионата на высоком уровне. Сотрудники аэропорта сделают все возможное, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно", - заявил председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

По его словам, к чемпионату мира Шереметьево примет около 200 рейсов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, во время турнира в терминале B установят специальные фан-зоны с трансляцией матчей.