Александров: пока США не планируют влиять на политический курс Узбекистана

Сегодня Соединенные Штаты будут пытаться воздействовать на политический курс Узбекистана опосредованными методами, уверен эксперт Дмитрий Александров.

В эфире Sputnik Узбекистан эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по странам Средней Азии отдела СНГ Дмитрий Александров рассказал, чего стоит ждать от развития программы StrategEast, которую Узбекистан запускает совместно с США.

"Я связываю развитие более интенсивных американо-узбекских отношений с афганской проблематикой, со сферой безопасности. Однако стоит отметить, что американская "мягкая" сила, различные контакты через сферу образования, науки, они могут иметь в конечном счете политическую подоплеку", — подытожил он.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.