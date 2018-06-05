Светловский — о борьбе властей с фиктивными браками для легализации в России

Эксперт по семейному праву Дмитрий Светловский прокомментировал законопроект, в соответствии с которым заграничным мужьям в России запретят селиться вдали от семей. За этим будет строго следить миграционная служба.

В эфире Sputnik Таджикистан партнер адвокатского бюро Москвы "Техника права", эксперт по семейному праву Дмитрий Светловский отметил, что граждане из стран СНГ используют фиктивные браки очень активно, поэтому бороться с этим нужно.

"Власти делают все возможное для того, чтобы ограничить количество фиктивных браков. Поможет ли эта инициатива, судить пока сложно. Главное — какие способы контроля будут выбраны и какие способы наказания будут использоваться", — пояснил он.

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