Адамкулова: цель по товарообороту РУ и Кыргызстана амбициозна, но реальна

По словам Чинары Адамкуловой, до прихода нынешнего президента Шавката Мирзиёева взаимодействие между странами было очень сложным, многие вопросы не решались, иногда из-за принципиальной позиции Узбекистана. Но в последнее время отношения Узбекистана и Кыргызстана заметно потеплели.

Например, 85% спорных территорий на границе уже описаны.

"В торговых отношениях в 2016 году товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном составлял всего 169 миллионов долларов, на 2018 год поставлена задача довести товарооборот до полумиллиона долларов. Эта цель амбициозна, но реальна", - отметила она.

Чинара Адамкулова добавила, что по линии взаимоотношений с посольством Узбекистана взаимодействие также стало более плотным.