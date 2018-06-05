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Адамкулова Чинара
© Foto : Фонд Горчакова

Адамкулова: цель по товарообороту РУ и Кыргызстана амбициозна, но реальна

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Кандидат экономических наук, ректор Дипломатической академии МИД Кыргызстана рассказала об актуальных вопросах отношений с Узбекистаном.

По словам Чинары Адамкуловой, до прихода нынешнего президента Шавката Мирзиёева взаимодействие между странами было очень сложным, многие вопросы не решались, иногда из-за принципиальной позиции Узбекистана. Но в последнее время отношения Узбекистана и Кыргызстана заметно потеплели.

Например, 85% спорных территорий на границе уже описаны.

"В торговых отношениях в 2016 году товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном составлял всего 169 миллионов долларов, на 2018 год поставлена задача довести товарооборот до полумиллиона долларов. Эта цель амбициозна, но реальна", - отметила она.

Чинара Адамкулова добавила, что по линии взаимоотношений с посольством Узбекистана взаимодействие также стало более плотным.

 

 

 

 




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