Абдуллаев: экологические потери в ЦА к 2060 году могут вырасти до 5% ВВП

По словам Абдуллаева, Центральная Азия обладает уникальными природными ресурсами, которые необходимо сберечь для будущих поколений.
"Ситуация с высыханием Аральского моря показала, к каким катастрофическим последствиям приводит вмешательство человека в законы природы. За период жизни одного поколение почти исчезло четвертое по величине море, миллионы людей пострадали, изменился климат", — отметил представитель РЭЦЦА.
Ежегодные потери стран центральной Азии от различных природных катаклизмов составляют 9 миллионов долларов. Прогнозы экспертов неутешительные, если не будут приняты меры по стабилизации экологической ситуации уже к середине века потери Центральной Азии от экологических изменений вырастут с нынешних 1,3% ВВП до 2 – 5% ВВП.
Центральноазиатский международный экологический форум (ЦАМЭФ 2018) начал свою работу в Ташкенте 5 июня и продлится до 8 июня. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню окружающей среды.
Главная тема форума — "Укрепление сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития". В работе дискуссионной площадки принимает участие свыше 300 300 руководителей и специалистов государственных органов по охране окружающей среды, водного хозяйства стран Центральной Азии, Европы и Азии, структурных учреждений ООН, ведущих международных организаций и финансовых институтов, представителей научных и общественных организаций.