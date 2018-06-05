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Искандар Абдуллаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Абдуллаев: экологические потери в ЦА к 2060 году могут вырасти до 5% ВВП

Радио
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Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев, выступая на экологическом форуме в Ташкенте, рассказал о последствиях экологических катастроф в регионе и о мерах, предпринимаемых для нормализации климата.

По словам Абдуллаева, Центральная Азия обладает уникальными природными ресурсами, которые необходимо сберечь для будущих поколений.

"Ситуация с высыханием Аральского моря показала, к каким катастрофическим последствиям приводит вмешательство человека в законы природы. За период жизни одного поколение почти исчезло четвертое по величине море, миллионы людей пострадали, изменился климат", — отметил представитель РЭЦЦА.

Ежегодные потери стран центральной Азии от различных природных катаклизмов составляют 9 миллионов долларов. Прогнозы экспертов неутешительные, если не будут приняты меры по стабилизации экологической ситуации уже к середине века потери Центральной Азии от экологических изменений вырастут с нынешних 1,3% ВВП до 2 – 5% ВВП.

Якорь на дне Аральского моря
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Абдуллаев добавил, что на международном уровне ведется активная работа по изучению и минимизации экологических последствий Аральской катастрофы, как в рамках "Большой семерки", так и при участии стран Центральной Азиии, создавших в 2001 году Региональный экологический центр. Всего с 2005 по 2016 год на поддержку региона в решении экологических проблем было направлено порядка 3 миллиардов долларов грантов, инвестиций и займов.

Центральноазиатский международный экологический форум (ЦАМЭФ 2018) начал свою работу в Ташкенте 5 июня и продлится до 8 июня. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню окружающей среды.

Главная тема форума — "Укрепление сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития". В работе дискуссионной площадки принимает участие свыше 300 300 руководителей и специалистов государственных органов по охране окружающей среды, водного хозяйства стран Центральной Азии, Европы и Азии, структурных учреждений ООН, ведущих международных организаций и финансовых институтов, представителей научных и общественных организаций.

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