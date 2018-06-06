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Директор по стратегии и развитию Российско-Сингапурского делового совета Андрей Быков
Фонд Горчакова

Быков: Сингапур для узбекских товаров — ключ к рынкам третьих стран

Радио
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Доктор исторических наук, директор по стратегии и развитию Российско-Сингапурского делового совета Андрей Быков рассказал Sputnik Узбекистан, чем Сингапур может быть экономически полезен Узбекистану в среднесрочной перспективе.

По мнению эксперта, рассматривать Сингапур как непосредственный полноценный рынок сбыта своих товаров Ташкенту не стоит.

"Такие планы практически обречены на провал. У Сингапура уже сложившаяся структура поставщиков, рынков, товаров, к тому же довольно жесткие сертификационные требования. Но у этой страны есть другое преимущество — это крупнейших хаб, дающий за счет субконтрактов и перепродажи товаров возможность выхода на третьи страны, начиная от Малайзии и Индонезии и заканчивая странами Ближнего востока и Африки", — пояснил Быков.

Он добавил, что Узбекистану было бы гораздо выгоднее использовать имеющиеся возможности и наработки сингапурских компаний для продвижения своей продукции на другие рынки. Впрочем, заметил эксперт, страны продолжают тесное взаимодействие и по другим вопросам, например, в сфере туризма, образования и транспорта.

"Потенциал сотрудничества огромный", — заключил Быков.

Подробнее о перспективах двустороннего сотрудничества слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
рынок, Узбекистан, Сингапур, Международная политика



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