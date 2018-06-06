Грусман: культура сохраняет мосты между народами вопреки геополитике

Директор Российского этнографического музея Владимир Грусман рассказал корреспонденту Sputnik о значении Международного культурного конгресса в развитии двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией.

По его словам, это глобальное событие, которое привлекает ученых, историков и искусствоведов не только из России и Узбекистана, но и из других стран.

"Президент республики Шавкат Мирзиёев поручил провести работу по изучению и сбору информации обо всех памятниках культуры, которые хранятся в различных музеях и коллекциях за пределами Узбекистана. В том числе такая экспозиция есть и в нашем музее. Она начала формироваться еще в XIX веке и продолжает пополняться", — отметил Грусман.

Директор РЭМ добавил, что Узбекистан обладает уникальными коллекциями рукописей, а проведенная республиканскими учеными кропотливая работа по описанию памятников архитектуры и культуры вызывает уважение.

"Недаром политики говорят, что культура – это мягкая сила. Культурные события позволяют сохранять постоянные мосты между народами, независимо от того, какие геополитические процессы происходят в настоящее время", — подчеркнул он.

Грусман уверен, что тесные культурные и научные связи между Узбекистаном и Россией будут только укрепляться, а два народа навсегда останутся братскими, несмотря на политические изменения в мире.

© Sputnik / Александр Гальперин Свыше 200 экспертов обсудят в Петербурге культурное наследие Узбекистана

Второй Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами" проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. В рамках этого события делегация из Ташкента представит в Северной столице России уникальное собрание из 13 томов "Архитектурная эпиграфика Узбекистана". Книги будут переданы в дар нескольким музеям Петербурга. Кроме того, пройдут встречи представителей музеев и министерств культуры, посвященные вопросам сотрудничества двух стран в этой сфере.