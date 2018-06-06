Грусман: культура сохраняет мосты между народами вопреки геополитике

По его словам, это глобальное событие, которое привлекает ученых, историков и искусствоведов не только из России и Узбекистана, но и из других стран.
"Президент республики Шавкат Мирзиёев поручил провести работу по изучению и сбору информации обо всех памятниках культуры, которые хранятся в различных музеях и коллекциях за пределами Узбекистана. В том числе такая экспозиция есть и в нашем музее. Она начала формироваться еще в XIX веке и продолжает пополняться", — отметил Грусман.
Директор РЭМ добавил, что Узбекистан обладает уникальными коллекциями рукописей, а проведенная республиканскими учеными кропотливая работа по описанию памятников архитектуры и культуры вызывает уважение.
"Недаром политики говорят, что культура – это мягкая сила. Культурные события позволяют сохранять постоянные мосты между народами, независимо от того, какие геополитические процессы происходят в настоящее время", — подчеркнул он.
Грусман уверен, что тесные культурные и научные связи между Узбекистаном и Россией будут только укрепляться, а два народа навсегда останутся братскими, несмотря на политические изменения в мире.