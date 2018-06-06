Куртов: Узбекистан не может быть самой светской страной в Средней Азии

"Узбекистан всегда был одним из центров мусульманской цивилизации в Центральной Азии, и хотя бы из этого факта вытекает то обстоятельство, что не могут они быть самыми светскими. Это оседлая цивилизация с крупными городами, каковых не было в прошлом ни в Туркмении, ни в Кыргызстане, поэтому по сравнению с кочевниками узбеки всегда были более религиозны именно в соблюдении исламских традиций", - заявил эксперт.

Как следует из данных социологического опроса WIN/Gallup International за 2008, 2009 и 2015 годы, только 51% узбекистанцев считают себя религиозными. Согласно опросу, самой религиозной страной является Афганистан (97%), а самой светской — Китай (7%). В Таджикистане 85% населения считают себя верующими, в Туркменистане — 80% населения, в Кыргызстане — 72%, в Казахстане — 64%.