Умурзаков о двух направлениях сотрудничества с РФ в кожевенной отрасли

Председатель Ассоциации "Узчармсаноат" Сардор Умурзаков отметил, что Узбекистан намерен и дальше развивать взаимодействие с РФ в сфере производства обуви и кожгалантереи.

Руководитель Ассоциации подчеркнул, что в 2017 году межотраслевой товарооборот России и Узбекистана вырос в 20 раз, что свидетельствует об укреплении связей в этой сфере.

"Наше сотрудничество развивается в двух направлениях: производство и закупка сырья и комплектующих, а также образование и повышение квалификации. В частности, мы намерены организовывать совместные предприятия как на территории Узбекистана, так и на территории России. С одной стороны, это позволит решить проблему с импортозамещением на наших внутренних рынках, а с другой – выйти с этой совместной продукцией на экспорт в третьи страны", — отметил глава "Узчармсаноат".

Что касается второй составляющей взаимодействия двух стран, то на сегодняшний день три российских вуза готовы оказывать консультативную помощь и участвовать в переподготовки узбекских специалистов кожевенной отрасли.

Согласно программе развития производства обуви и изделий из кожи в ближайшие полтора-два года Узбекистан планирует вдвое увеличить выпуск обуви из кожи, а также максимально перейти на выпуск готовой продукции вместо сырья и полуфабрикатов.