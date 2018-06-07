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Заместитель директора по научной работе Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера) Резван Ефим
© Sputnik / Александр Гальперин

Резван: для историка здания порой более достоверный источник, чем многие книги

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Тема:
Конгресс "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами"
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Заместитель директора музея "Кунсткамера", доктор исторических наук Ефим Резван рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о важности для ученых эпиграфической информации и об уникальности составленных в республике альбомов, посвященных древней архитектуре Средней Азии.

По словам ученого, надписи на стенах храмов, крепостей или могильных плитах – это уникальный источник знаний для специалистов, поэтому представленные Узбекистаном тома по архитектурной эпиграфике существенно упростят работу многим исследователям в области истории, археологии и политики.

"Одно из главных преимуществ такого источника — эта высокая достоверность. Если мы открываем книгу, то она зачастую идеологически мотивирована, а вот если где-то на стене здания выбита надпись о том, что тот или иной человек тут был и в честь него это сооружение воздвигнуто, то с высокой долей вероятности так оно и было", — пояснил Резван.

Он добавил, что отдельного внимания заслуживает изучение коранических надписей на стенах. Их анализ позволяет проследить, какие политические, религиозные и иные тенденции имели место в тот или иной период времени.

Международный конгресс Культурное наследие Узбекистана в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Александр Гальперин
Петербург узбекский: стартовал конгресс "Культурное наследие Узбекистана"
Второй международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана" проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. В рамках этого масштабного события представительная делегация из Узбекистана проводит встречи с российскими коллегами, а также выставки уникальных экспонатов, рассказывающих о культуре и традициях узбекского народа.

В дар нескольким музеям и библиотекам Северной столицы России переданы уникальные книги и артефакты, которые пополнят их коллекции.  

Тема:
Конгресс "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами"



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