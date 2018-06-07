Парамонов: Узбекистан не смешивает политику с экономической интеграцией

"К сожалению, часто участие в процессах экономической интеграции и кооперации сопровождается выдвижением политических условий, а Узбекистан хотел бы избежать этого… Для нас вопросы чисто экономического сотрудничества являются более приоритетными", - заявил он.

Тем не менее, как отметил эксперт, в последнее время Узбекистан активизировал свое участие в СНГ, готов работать и на других площадках, однако необходимо тщательно рассматривать и анализировать все предложения и условия.

"Вопросы многостороннего сотрудничества более "тяжелые", они сложнее в практической реализации. Часто получается много слов и мало дела, и поэтому Узбекистаном чаще выбирается именно двусторонний формат – когда различные аспекты сотрудничества могут быть согласованы гораздо быстрее и проще", - добавил Парамонов.

Поэтому, объяснил эксперт, Ташкент традиционно делал ставку на двусторонние контакты и экономические проекты.

Однако, по мнению Парамонова, и у многосторонних форматов также есть свои преимущества. В свою очередь, военное сотрудничество, по оценке узбекского политолога, должно строиться именно на общем экономическом фундаменте и защите общих экономических интересов, а никак иначе.