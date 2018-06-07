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Кандидат политических наук, руководитель аналитической группы Центральная Евразия Владимир Парамонов
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Парамонов: Узбекистан не смешивает политику с экономической интеграцией

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Для развития военного сотрудничества странам Центральной Азии и внешним игрокам в регионе необходимы успешные совместные экономические проекты, рассказал Sputnik Узбекистан кандидат политических наук, руководитель аналитической̆ группы "Центральная Евразия" Владимир Парамонов.

"К сожалению, часто участие в процессах экономической интеграции и кооперации сопровождается выдвижением политических условий, а Узбекистан хотел бы избежать этого…  Для нас вопросы чисто экономического сотрудничества являются более приоритетными", - заявил он.

Тем не менее, как отметил эксперт, в последнее время Узбекистан активизировал свое участие в СНГ, готов работать и на других площадках, однако необходимо тщательно рассматривать и анализировать все предложения и условия.

"Вопросы многостороннего сотрудничества более "тяжелые", они сложнее в практической реализации. Часто получается много слов и мало дела, и поэтому Узбекистаном чаще выбирается именно двусторонний формат – когда различные аспекты сотрудничества могут быть согласованы гораздо быстрее и проще", - добавил Парамонов.

Поэтому, объяснил эксперт, Ташкент традиционно делал ставку на двусторонние контакты и экономические проекты. 

Однако, по мнению Парамонова, и у многосторонних форматов также есть свои преимущества. В свою очередь, военное сотрудничество, по оценке узбекского политолога, должно строиться именно на общем экономическом фундаменте и защите общих экономических интересов, а никак иначе.

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