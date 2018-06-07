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Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сафаев: меценатство в Узбекистане должно стать нормой жизни

Радио
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Первый зампред Сената Олий Мажлис Садык Сафаев поддержал законопроект о поддержке меценатства в Узбекистане и подчеркнул, что в современном мире развитие культуры и искусства без этого механизма практически невозможно.

Сенатор отметил, что необходимость законодательной базы в сфере меценатства назрела давно.

Международная панельная дискуссия на тему: Меценатство: формирование новой традиции
Международный пресс-клуб
Как будет развиваться меценатство в Узбекистане и как оно поможет культуре
"Еще в советский период культура и искусство финансировались по так называемому остаточному принципу. Но потребности общества растут, особенно, как ни странно, а может это и закономерно, в духовной и гуманитарной сферах. В этих условиях закон о меценатстве позволит нам создать нормативную базу для их работы и решить много проблем", — подчеркнул Сафаев, выступая на панельной дискуссии в Международном пресс-клубе.

При этом он добавил, что в нынешних экономических условиях поддержка культуры и искусства исключительно из бюджета почти невозможно. Именно поэтому меценатство нуждается в поощрении и поддержке.

"Меценатство должно стать в Узбекистане нормой жизни, ведь как говорил Станиславский, для процветания искусства нужен не только художник, но и меценат", — заключил Сафаев.

Законопроект, который в настоящее время проходит общественное и экспертное обсуждение, подразумевает сразу несколько преференций для компаний и физических лиц, которые хотели бы внести свой вклад в развитие культуры и искусства Узбекистана. В частности, для таких компаний предлагаются налоговые льготы и вознаграждение в зависимости от объемов и характера меценатской помощи.




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