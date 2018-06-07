Сафаев: меценатство в Узбекистане должно стать нормой жизни

Сенатор отметил, что необходимость законодательной базы в сфере меценатства назрела давно.
При этом он добавил, что в нынешних экономических условиях поддержка культуры и искусства исключительно из бюджета почти невозможно. Именно поэтому меценатство нуждается в поощрении и поддержке.
"Меценатство должно стать в Узбекистане нормой жизни, ведь как говорил Станиславский, для процветания искусства нужен не только художник, но и меценат", — заключил Сафаев.
Законопроект, который в настоящее время проходит общественное и экспертное обсуждение, подразумевает сразу несколько преференций для компаний и физических лиц, которые хотели бы внести свой вклад в развитие культуры и искусства Узбекистана. В частности, для таких компаний предлагаются налоговые льготы и вознаграждение в зависимости от объемов и характера меценатской помощи.