Жаров: РФ делает все возможное, чтобы не допустить третьей мировой войны

В эфире радио Sputnik Максим Жаров отметил, что третья мировая война приведет к концу человеческой цивилизации.

"Даже однократное применение ядерного оружия, которое есть сегодня у многих стран, приведет к полному исчезновению жизни на земле… Поэтому Россия сегодня делает все возможное для того, чтобы остановить всевозможные американские провокации относительно третьей мировой… Путин говорит, что всем ведущим мировым державам необходимо очень взвешенно подходить к решению крупных международных конфликтов", - заявил эксперт.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой ответил на самые острые вопросы граждан.

Во время эфира глава государства по видеосвязи привлекал к ответу губернаторов областей и министров в зависимости от специфики вопроса.

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