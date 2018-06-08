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Фотограф, автор иллюстраций в серии книг Архитектурная эпиграфика Узбекистана Виктория Боц во время Международного конгресса Культурное наследие Узбекистана в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Александр Гальперин

Боц: при работе над книгами по эпиграфике за спиной словно вырастали крылья

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Тема:
Конгресс "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами"
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Фотограф альбомов "Архитектурная эпиграфика Узбекистана" Виктория Боц в беседе с корреспондентом Sputnik поделилась впечатлениями от работы над этим грандиозным культурно-историческим проектом.

Фотограф, автор иллюстраций в серии книг Архитектурная эпиграфика Узбекистана Виктория Боц во время Международного конгресса Культурное наследие Узбекистана в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Александр Гальперин
Окрыляющая работа: фотограф Виктория Боц - о съемках памятников Узбекистана
По ее словам, было очень интересно, хотя и порой кране сложно.

"Самое тяжелое – это, конечно, жара. В одном из городов сломался кран, с которого я снимала, пришлось два часа провести на высоте 15 метров в пятидесятиградусную жару", — не без смеха вспоминает она.

При этом, подчеркнула Боц, работа была крайне интересной и позволила ей обрести новых друзей и увидеть далекие уголки страны.

"Было очень интересно, столько знакомств с людьми, которые искренне любят свою родину и готовы были помогать безвозмездно. В работе над этими книгами было ощущение, будто крылья за спиной вырастают", — поделилась она.

По ее словам, работа над книгами по эпиграфике стала хорошей школой для нее как для фотографа. Сейчас эти тома представляются во всем мире, а в рамках Второго международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана" альбомы переданы в дар нескольким музеям и библиотекам Северной столицы России.

Тема:
Конгресс "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами"



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