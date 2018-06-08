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Кандидат политических наук, руководитель аналитической группы Центральная Евразия Владимир Парамонов
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Парамонов: Центральная Азия может стать островком спасения

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Низкий горизонт планирования, что связано с дефицитом знаний и экспертизы, а также продолжающаяся дезинтеграция постсоветского пространства – все это является угрозами безопасности стран Центральной Азии, рассказал Sputnik Узбекистан кандидат политических наук, руководитель аналитической группы "Центральная Евразия" Владимир Парамонов.

"Структуры, которые призваны отвечать за вопросы интеграции, явно не справляются: образно говоря, они занимаются выбором цвета обоев в комнате, вместо того чтобы строить фундамент, укреплять его, то есть формировать долгосрочные интересы", — подчеркнул Парамонов.

По мнению эксперта, для нейтрализации этих рисков необходимо объединение усилий, в том числе всех стран региона.

"Требуется конкретная поддержка усилий государств, включая и Узбекистан, нацеленных на углубление сотрудничества, кооперации. Узбекистан вышел с инициативой регионального сотрудничества. И эти усилия должны быть поддержаны. Тем не менее я призываю все же больше ориентироваться на интеграцию как некую конечную и важную цель", — добавил он.

Руководитель аналитической группы Центральная Евразия Владимир Парамонов
Фонд Горчакова
Парамонов: Узбекистан делает ставку именно на двустороннее сотрудничество
Если удастся объединить усилия пяти стран региона, то Центральная Азия сможет стать своего рода островком спасения для той же России и всего постсоветского пространства – как это уже бывало и в российской, и в советской истории.

"Надо фокусировать усилия на формировании в регионе пространства сотрудничества, в том числе между основными внешними силами", — уверен эксперт.

В качестве примера Парамонов привел политику Узбекистана, который пытается работать одновременно и с США, и с играющей важную роль в регионе Россией, и с усиливающимся Китаем. Ситуация в регионе стремительно изменилась в последнее время в лучшую сторону, пояснил эксперт, и это необходимо использовать для развития разных форм сотрудничества.




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