Парамонов: Центральная Азия может стать островком спасения

"Структуры, которые призваны отвечать за вопросы интеграции, явно не справляются: образно говоря, они занимаются выбором цвета обоев в комнате, вместо того чтобы строить фундамент, укреплять его, то есть формировать долгосрочные интересы", — подчеркнул Парамонов.
По мнению эксперта, для нейтрализации этих рисков необходимо объединение усилий, в том числе всех стран региона.
"Требуется конкретная поддержка усилий государств, включая и Узбекистан, нацеленных на углубление сотрудничества, кооперации. Узбекистан вышел с инициативой регионального сотрудничества. И эти усилия должны быть поддержаны. Тем не менее я призываю все же больше ориентироваться на интеграцию как некую конечную и важную цель", — добавил он.
"Надо фокусировать усилия на формировании в регионе пространства сотрудничества, в том числе между основными внешними силами", — уверен эксперт.
В качестве примера Парамонов привел политику Узбекистана, который пытается работать одновременно и с США, и с играющей важную роль в регионе Россией, и с усиливающимся Китаем. Ситуация в регионе стремительно изменилась в последнее время в лучшую сторону, пояснил эксперт, и это необходимо использовать для развития разных форм сотрудничества.