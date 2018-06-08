Хакимов: "Архитектурная эпиграфика" - труд ученых со всего Узбекистана

Хакимов: "Архитектурная эпиграфика" - труд ученых со всего Узбекистана /

Эксперт называет этот проект по переводу эпиграфических надписей на архитектурных памятниках Узбекистана IX - середины XX веков уникальным, "не имеющих прецедентов в мировой практике".

"Все началось с изучения эпиграфических надписей площади Регистан в Самарканде. Когда я узнал об этом проекте, то предложил распространить такую практику на всю республику. И каждая область готовила отдельную книгу по своему региону", - рассказывает профессор.

Как уточняет Хакимов, в итоге вышел многотомный труд, в котором приняло участие огромное количество ученых.

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