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Доктор искусствоведения Акбар Хакимов
© Sputnik / Александр Гальперин

Хакимов: "Архитектурная эпиграфика" — труд ученых со всего Узбекистана

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Профессор, доктор искусствоведения, заведующий отделом изобразительно-прикладного искусства Института искусствознания Академии наук Узбекистана Акбар Хакимов рассказал корреспонденту Sputnik, как возник проект "Архитектурная эпиграфика Узбекистана".

Эксперт называет этот проект по переводу эпиграфических надписей на архитектурных памятниках Узбекистана IX - середины XX веков уникальным, "не имеющих прецедентов в мировой практике". 

"Все началось с изучения эпиграфических надписей площади Регистан в Самарканде. Когда я узнал об этом проекте, то предложил распространить такую практику на всю республику. И каждая область готовила отдельную книгу по своему региону", - рассказывает профессор.

Как уточняет Хакимов, в итоге вышел многотомный труд, в котором приняло участие огромное количество ученых.

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

Теги:
Архитектура, Культура



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