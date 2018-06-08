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Председатель Комитета по экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты - Борий Алиханов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Алиханов: еще аль-Бируни предрекал катастрофу, подобную высыханию Арала

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Председатель комитета по экологии и охране окружающей среде Олий Мажлиса Борий Алиханов рассказал Sputnik Узбекистан какие угрозы несет сегодня экологическая катастрофа Арала и как можно смягчить ее последствия.

В рамках международного экологического форума в Муйнаке прошла конференция, посвященная проблемам сохранения и возрождения Приаралья. Один из участников дискуссии рассказал о том. Чем важна эта встреча и что необходимо предпринимать в ближайшие годы для стабилизации ситуации.

"Эта конференция дала понять, что пора переходить от слов к делу, консолидировать усилия разных стран для решения этой общей проблемы. Что касается проекта высадки лесов на дне Аральского моря, то он реализуется. Главное сейчас – создать питомники по выращиванию специальных растений, которые бы могли удерживать песок и не давать ему распространяться на сотни и тысячи километров", — подчеркнул Алиханов.

По его мнению, консолидация усилий должны сдвинуть решение этого вопроса с мертвой точки, что дает надежду на возрождение этого региона.

При этом он добавил, что о возможных тяжелых последствиях при нарушении природного баланса говорили еще древние ученые и мыслители.

"Так, за тысячу лет до нас великий мудрец Абу Райхан аль-Бируни сказал такие пророческие слова: если человек будет использовать природу, пренебрегая ее потребностям, однажды она обрушит на его голову и плечи такие катаклизмы, которые не смогут остановить никакие силы. Сегодня эта мысль как никогда актуальна", — заключил Алиханов.

Концерт под песчаную бурю: как завершился экологический форум в Муйнаке
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Концерт под песчаную бурю: как завершился экологический форум в Муйнаке
Подтверждением его слов служила установившаяся в Муйнаке погода – сильный ветер и песчаный смог, который почти скрывал собой горизонт высохшего моря.

Международный экологический форум проходил в Узбекистане с 5 по 8 июня и был посвящен проблемам сохранения биоразнообразия, а также ситуации с восстановлением зоны Приаралья.  

Теги:
Государственный Комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, Аральское море, Приаралье, Аральское море, Муйнак



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