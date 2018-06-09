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Доктор исторических наук Татьяна Емельяненко
© Sputnik / Александр Гальперин

Емельяненко: мы сохраним Узбекистан для узбеков

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Ведущий научный сотрудник по традиционной культуре народов Средней Азии Российского этнографического музея Татьяна Емельяненко рассказала, как по крупицам удается сохранить экспонаты, представляющие собой ценность для истории Узбекистана.

В эфире Sputnik Узбекистан Татьяна Емельяненко отметила, что в настоящее время из сознания молодежи вымываются знания о Средней Азии.

"Студентам в университете мне приходится рассказывать, что такое Средняя Азия и где эта Средняя Азия находится. И этот процесс вымывания информации происходит очень быстро. Единственное место в Петербурге, где молодые люди могут узнать, что такое Средняя Азия и кто такие узбеки, таджики, казахи и туркмены — это Российский этнографический музей", — рассказала она.

По словам эксперта, сотрудники музея на протяжении долгих лет собирали экспонаты и до сих пор продолжают это делать.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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