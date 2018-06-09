Емельяненко: мы сохраним Узбекистан для узбеков

Ведущий научный сотрудник по традиционной культуре народов Средней Азии Российского этнографического музея Татьяна Емельяненко рассказала, как по крупицам удается сохранить экспонаты, представляющие собой ценность для истории Узбекистана.

В эфире Sputnik Узбекистан Татьяна Емельяненко отметила, что в настоящее время из сознания молодежи вымываются знания о Средней Азии.

"Студентам в университете мне приходится рассказывать, что такое Средняя Азия и где эта Средняя Азия находится. И этот процесс вымывания информации происходит очень быстро. Единственное место в Петербурге, где молодые люди могут узнать, что такое Средняя Азия и кто такие узбеки, таджики, казахи и туркмены — это Российский этнографический музей", — рассказала она.

По словам эксперта, сотрудники музея на протяжении долгих лет собирали экспонаты и до сих пор продолжают это делать.

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