Емельяненко: мы сохраним Узбекистан для узбеков

В эфире Sputnik Узбекистан Татьяна Емельяненко отметила, что в настоящее время из сознания молодежи вымываются знания о Средней Азии.
"Студентам в университете мне приходится рассказывать, что такое Средняя Азия и где эта Средняя Азия находится. И этот процесс вымывания информации происходит очень быстро. Единственное место в Петербурге, где молодые люди могут узнать, что такое Средняя Азия и кто такие узбеки, таджики, казахи и туркмены — это Российский этнографический музей", — рассказала она.
По словам эксперта, сотрудники музея на протяжении долгих лет собирали экспонаты и до сих пор продолжают это делать.
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